Hem kardeşlerini hem çocuklarını okutan baba şimdi Londra'da!

Hepimiz güzel anılar ve insanlar biriktiriyoruz. Ancak bunların arasında öyle insanlar var ki o kişiler bize ilham ve umut veriyor. Tıpkı Ali Amca'nın hikayesi gibi...
Hepimiz güzel ve mutlu sonlu hikayelere hasretiz. Bu yüzden karşımıza çıktıklarında küçük bir tebessüm etmeden, detaylarını merak etmeden geçemiyoruz. Twitter’da babasının hayatını ve Londra gezisini paylaşan @aliyabegovic adlı kullanıcının tweet’leri binlerce kişiye ulaştı. Biz de içimizi ısıtan 69 yaşındaki babanın hikayesini sizler için derledik.
çocuklarını okutan babanın Londra gezisi
@aliyabegovic_ adlı Twitter kullanıcısının babasıyla ilgili tweet’leri sosyal medyada adeta viral oldu. Tweetler’de 69 yaşındaki babasının hikayesi, sevdikleri ve Londra gezisinden fotoğraflar yer alıyordu.
Köyde çiftçilik yaparak hem kardeşlerini hem 7 çocuğunu kimseye muhtaç etmeden okutan, kendi okuyamadığı için ömrünü okuyanlara adayan muhterem babam 69 yaşında geldi.
Sivas’ta bir ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Ali Amca okuma imkanı bulamadı. Çiftçilik yapan Ali Amca kendi okuyamasa da 2 kardeşini okuttu, o kardeşleri birer öğretmen oldular.
Fedakarlıkları ve sevgisi yalnızca kardeşlerine değildi elbette. 7 çocuğunu da okutmak için elinden geleni yaptı Ali Amca. Adeta ömrünü onlara adadı.
Eski pehlivanlardan olan Ali Amca tweet’lerin sahibi oğlu için de elinden geleni yaptı. Okulu bırakmak istediğinde müsaade etmedi. “Hayatta neye ulaştıysam onun sayesinde, okullardan ben değil o mezun oldu” diyor Ali Amca’nın oğlu.
Şimdi İngiltere’de doktora yapan oğlunun yanına giden Ali Amca’nın mutluluğunu görmekse hepimizi mutlu ediyor.
Oğlu çiçekleri çok sevdiğini söylüyor. Elbette çiçeklerle fotoğraf çektirirken en güzel takımlarını giyiyor Ali Amca.
Bu da British Museum’dan Firavun’a bakarken bir fotoğraf
Ali Amca’nın Londra’yı gezerken söylediği şey ise “Gurur duydum oğlum” oluyor. Elbette oğulları da Ali Amca’yla gurur duyuyorlar.
Okuyucu Yorumları 0 yorum