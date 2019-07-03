Hem kardeşlerini hem çocuklarını okutan baba şimdi Londra'da!

Hepimiz güzel anılar ve insanlar biriktiriyoruz. Ancak bunların arasında öyle insanlar var ki o kişiler bize ilham ve umut veriyor. Tıpkı Ali Amca'nın hikayesi gibi...

Hepimiz güzel ve mutlu sonlu hikayelere hasretiz. Bu yüzden karşımıza çıktıklarında küçük bir tebessüm etmeden, detaylarını merak etmeden geçemiyoruz. Twitter’da babasının hayatını ve Londra gezisini paylaşan @aliyabegovic adlı kullanıcının tweet’leri binlerce kişiye ulaştı. Biz de içimizi ısıtan 69 yaşındaki babanın hikayesini sizler için derledik.