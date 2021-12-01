Etli ana yemeklerin pabucunu dama attıracak mis gibi bir sebze yemeği: Mantar diblesi tarifi

Mantar, pirinç ve baharatların bir araya gelip bir lezzet festivaline dönüştüğü mantar diblesi, oldukça da kurtarıcı bir tarif. Hazırlıksız yakalandığınız bir misafir ziyareti sırasında sofraya görüntüsüyle iştah açan, lezzetli ve besleyici bir tabak koymak istediğinizde düşünmeden mantar diblesi pişirebilir ve yemeğinizi kısa sürede, zahmetsizce hazırlayabilirsiniz. İşte, bir kere denedikten sonra favori tariflerinizden biri hâline gelecek olan mantar diblesinin malzemeleri ve hazırlanışı...
MALZEMELER
Üç yemek kaşığı sıvı yağ
Bir yemek kaşığı tereyağı
İki adet kuru soğan
Yarım kilo kültür mantarı
Bir çay bardağı baldo pirinç
Bir çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Üzeri için;
HAZIRLANIŞI
İki adet kuru soğanı soyup yemeklik küp küp doğrayın.
Tencerenize üç yemek kaşığı sıvı yağ ve bir yemek kaşığı tereyağını koyun. Tereyağı eriyinceye kadar bekleyin.
Ardından yemeklik doğradığınız kuru soğanlarınızı tencereye alın. İki üç dakika kavurun.
Mantarları yıkayıp iyice temizledikten sonra ince ince doğrayın ve tencereye ekleyin.
Mantarlar suyunu salıp tekrar çekene kadar pişirin.
İyice yıkadığınız bir çay bardağı pirinci, tencereye ekleyin ve iki üç dakika kavurun.
Tencereye bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ilave edin.
Son olarak üzerine bir su bardağı sıcak su koyarak on dakika kadar pişirin.
Çeyrek demet kadar maydanozu yıkayıp incecik kıyın.
Pişen yemeğinizi servis tabağına alın.
Üzerine ince ince kıydığınız maydanozlardan serpiştirin.
PÜF NOKTASI
Mantar diblesini yaparken mantarların kabuklarını soymayı unutmayın.
Pirinci iyice yıkayıp nişastasından arındırmanız ve nişastalı suyu tamamen süzmeniz önemli.
Okuyucu Yorumları 0 yorum