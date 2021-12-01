Etli ana yemeklerin pabucunu dama attıracak mis gibi bir sebze yemeği: Mantar diblesi tarifi

Mantar, pirinç ve baharatların bir araya gelip bir lezzet festivaline dönüştüğü mantar diblesi, oldukça da kurtarıcı bir tarif. Hazırlıksız yakalandığınız bir misafir ziyareti sırasında sofraya görüntüsüyle iştah açan, lezzetli ve besleyici bir tabak koymak istediğinizde düşünmeden mantar diblesi pişirebilir ve yemeğinizi kısa sürede, zahmetsizce hazırlayabilirsiniz. İşte, bir kere denedikten sonra favori tariflerinizden biri hâline gelecek olan mantar diblesinin malzemeleri ve hazırlanışı...

MANTAR DİBLESİ TARİFİ

MALZEMELER

Üç yemek kaşığı sıvı yağ

Bir yemek kaşığı tereyağı

İki adet kuru soğan

Yarım kilo kültür mantarı

Bir çay bardağı baldo pirinç

Bir çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Bir su bardağı sıcak su

Üzeri için;

Çeyrek demet maydanoz

HAZIRLANIŞI

İki adet kuru soğanı soyup yemeklik küp küp doğrayın.

Tencerenize üç yemek kaşığı sıvı yağ ve bir yemek kaşığı tereyağını koyun. Tereyağı eriyinceye kadar bekleyin.

Ardından yemeklik doğradığınız kuru soğanlarınızı tencereye alın. İki üç dakika kavurun.

Mantarları yıkayıp iyice temizledikten sonra ince ince doğrayın ve tencereye ekleyin.

Mantarlar suyunu salıp tekrar çekene kadar pişirin.

İyice yıkadığınız bir çay bardağı pirinci, tencereye ekleyin ve iki üç dakika kavurun.

Tencereye bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ilave edin.

Son olarak üzerine bir su bardağı sıcak su koyarak on dakika kadar pişirin.

Çeyrek demet kadar maydanozu yıkayıp incecik kıyın.

Pişen yemeğinizi servis tabağına alın.

Üzerine ince ince kıydığınız maydanozlardan serpiştirin.

Mis gibi mantar diblesi yemeğiniz hazır. Afiyet olsun!

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