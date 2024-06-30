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Hem saati hem de beyaz bikinisi olay... Nesrin Cavadzade'ye bir bakan bir da daha baktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.06.2024 07:01
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Son günlerde sezonun yorgunluğunu tatilde atan Nesrin Cavadzade Göcek’te konakladığı otelin iskelesinde görüntülendi. Güzel oyuncunun iddialı beyaz bikinisine bir bakan bir daha baktı.

Hem saati hem de beyaz bikinisi olay... Nesrin Cavadzade'ye bir bakan bir da daha baktı

Nesrin Cavadzade önceki gün Göcek’te tatil yaptığı otelde görüntülendi. Yeni dizi-film sezonu öncesi enerji depolamak için tatilin keyfini çıkaran güzel oyuncu yine adından söz ettirdi.

Posta'dan Kamil Sümer'iin haberine göre, sabah 07.00 sularında iskeleye gelen Nesrin Cavadzade bir süre manzarayı izledi. Daha sonra locaya geçti. Güneş kremlerini sürüp kitap okudu.

DD

1 MİLYON LİRALIK SAATLE PLAJDA

Nesrin Cavadzade’nin kolundaki 1 milyon liralık Bulgari saat de görenlerin gözlerini kamaştırdı. İskelede bir süre yürüyerek zaman geçiren oyuncu telefon görüşmeleri yapmayı da ihmal etmedi.

Ekran Alıntısı

Fit hali ve güzelliği ile bir bakanın bir daha baktığı oyuncunun beyaz bikinisi de çok iddialıydı. Cavadzade iddialı beyaz bikinisiyle tüm bakışları üzerine topladı ve kasığındaki dövmesi de dikkat çekti.


Express


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Nesrin Cavadzade
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