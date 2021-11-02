Hem sağlığa hem de keseye zarar! Bu yemekleri ikinci kez ısıtırsanız...

21'inci yüzyılda yaşıyor olmamıza rağmen halen yemek bulmakta zorlanan insanlar var. Hal böyleyken yemeği çok bulup da israf etmek insanlığa sığmıyor. Bu noktada israf sayılabilecek bir diğer husus ise bazı yemekleri ikinci defa ısıtarak yenilemez hale getirmek. Peki hangi gıdaları ikinci defa ısıtmak çöpe gitmesine yani israfa yol açıyor? İşte dikkat edilmesi gereken noktalar...

TEMEL REİS'İN SEVGİLİSİ ISPANAK

Son derece sağlıklı ve besleyici olan ıspanak yemeği tekrar ısıtıldığında adeta zehir bombasına dönüşüyor. İçeriğinde yer alan nitrit yüksek sıcaklığa maruz kaldığında nitrata dönüşüyor ve sağlığı tehdit ediyor. Özellikle küçük çocuklar için tehlikeli olan nitritin 5 mg'ı dahi zehirlenmeye sebep olabiliyor.

PROTEİN KAYNAĞI TAVUK

Gıda zehirlenmesi söz konusu olduğunda akla ilk gelen besinlerden biri hiç şüphesiz tavuk. En ağır besin zehirlenmesinde başrolü oynayan tavuğun sofraya gelene kadar geçirdiği süreç, nasıl muhafaza edildiği, sizin nasıl pişirdiğiniz ve nasıl dondurup çözdürdüğünüz büyük önem taşıyor. Yüksek miktarda protein içeren tavuk yemeği ikinci kez ısıtıldığında protein yapısı değişiyor ve bakteri üretiyor. İlla ısıtacaksanız da hafif hafif ısıtmalı ve çok kaynatmamalısınız.

TAVUĞA DA PEK YAKIŞAN MANTAR

Tekrar ısıtıldığında besin değerini kaybeden ve sağlığı tehdit eden bir diğer yiyecek mantar. Mantar yemeği yaparken mantarın taze olmasına dikkat etmeli ve yemeği piştiği gün tüketmelisiniz. Aksi takdirde sindirim problemleri ve gıda zehirlenmesi ile karşı karşıya kalabilirsiniz, bizden söylemesi!

KÖK SEBZELERİN ŞAHI PANCAR

Pancarın içeriğindeki nitrat da tıpkı ıspanakta olduğu gibi ikinci kez ısıtıldığında nitrite dönüşerek insanı zehirliyor. Bu sebeple, içine pancar ilave ettiğiniz yemekleri ertesi gün ısıtarak tüketmek isterseniz içinden pancarları çıkararak tüketmeniz gerekiyor. Pancarı salatalarda kullandığınız takdirde hem ısıtmakla uğraşmazsınız hem de sağlığınızı tehlikeye atmazsınız.

