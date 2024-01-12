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    4. Hem sağlıklı hem lezzetli reyhan şerbeti tarifi! Püf noktalarıyla reyhan şerbeti nasıl yapılır? İşte malzeme listesi

    Hem sağlıklı hem lezzetli reyhan şerbeti tarifi! Püf noktalarıyla reyhan şerbeti nasıl yapılır? İşte malzeme listesi

    12.01.2024 18:01 | Son Güncelleme:
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    Reyhan şerbetinin püf noktalarıyla tarifi merak ediliyor. Hem lezzetli hem sağlıklı reyhan şerbeti damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Reyhan şerbetinin öksürüğe iyi gelmesi, vücutta onarımı hızlandırması ve iştah açmasının yanında pek çok faydası vardır. Peki, reyhan şerbeti nasıl yapılır? İşte reyhan şerbeti tarifi...

    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 25dk
    Kalori/Bardak 60kal

    Reyhan şerbeti geçmişten günümüze kadar gelen ve oldukça sevilen bir tarif. Bu lezzetli ve içinizi ferahlatacak içecek reyhan şerbetinin tarifini haberimizde bulabilirsiniz.

    REYHAN ŞERBETİ TARİFİ

    MALZEMELER

    • 1 lt sıcak su
    • 3/4 su bardağı toz şeker
    • 1 demet reyhan (Sapı ve yaprağı birlikte)
    • 1/2 adet limon
    • 1 adet çubuk tarçın
    • 1-2 adet karanfil

    TARİF

    • İlk olarak reyhanları sap ve yapraklarıyla birlikte limon ve şekerle ovun, reyhanlar iyice rengini versin.
    • Ardından reyhan karışımının üzerine tarçın ve karanfilleri de koyarak, tüm malzemenin üzerine sıcak suyu ekleyin.
    • Hazırladığınız karışımı oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletin.
    • Soğuyunca buzdolabına kaldırın. Şerbet dinlenince süzün delikli süzgeç ile süzün.
    • Reyhan şerbetini servis edebilirsiniz.

    AFİYET OLSUN!


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