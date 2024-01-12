Hem sağlıklı hem lezzetli reyhan şerbeti tarifi! Püf noktalarıyla reyhan şerbeti nasıl yapılır? İşte malzeme listesi

Reyhan şerbeti geçmişten günümüze kadar gelen ve oldukça sevilen bir tarif. Bu lezzetli ve içinizi ferahlatacak içecek reyhan şerbetinin tarifini haberimizde bulabilirsiniz.

REYHAN ŞERBETİ TARİFİ

MALZEMELER 1 lt sıcak su

3/4 su bardağı toz şeker

1 demet reyhan (Sapı ve yaprağı birlikte)

1/2 adet limon

1 adet çubuk tarçın

1-2 adet karanfil

TARİF İlk olarak reyhanları sap ve yapraklarıyla birlikte limon ve şekerle ovun, reyhanlar iyice rengini versin.

Ardından reyhan karışımının üzerine tarçın ve karanfilleri de koyarak, tüm malzemenin üzerine sıcak suyu ekleyin.

Hazırladığınız karışımı oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletin.

Soğuyunca buzdolabına kaldırın. Şerbet dinlenince süzün delikli süzgeç ile süzün.

Reyhan şerbetini servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!



