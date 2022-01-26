Hem sütlü hem şerbetli tatlı sevenlerin vazgeçemeyeceği o tat: Balıkesir kaymaklısı

Misafirlerinizin de hayran kalıp tarifini isteyeceği hafif bir şerbetli tatlı. İşte yedikçe yemek isteyeceğiniz Balıkesir kaymaklısı...
Şerbet ve kaymağı aynı anda içeren bu tatlı, diğer şerbetli tatlılar gibi ağır gelmiyor. Bir kere deneyenlerin vazgeçemediği bir lezzet sunuyor. Adından da anlaşılacağı gibi Balıkesir'e özgü bu tatlı, ekmek kadayıfının bol kaymaklı hali olarak düşünülse de aslında baklavaya daha çok benziyor. Bu güzel tatlıyı yerinde tatmak isteyenler mutlaka gidip denemeli ancak gitme imkanı olmayanlar için tarifini veriyoruz.
MALZEMELER
3 su bardağı un
300 g tereyağı
6 yumurta
700 g kaymak
Yarım çay kaşığı tuz
ŞERBETİ İÇİN
6 su bardağı toz şeker
5 su bardağı su
HAZIRLANIŞI
Öncelikle unu hamur yoğurma kabına eleyin.
Elediğiniz unun ortasını havuz şeklinde açın.
Tereyağını, sütü, yumurtayı ve tuzu ekleyerek karıştırın.
Biraz yoğurduktan sonra düz ve unlu bir zeminde beş dakika daha hamuru yoğurarak toparlayın.
Yoğurulan hamurun üzerini nemli bezle kapatarak 30 dakika kadar dinlendirin.
Dinlendirdiğiniz hamuru 12 bezeye ayırıp avucunuzda yuvarlayın. Kurumaması için bezelerin üstünü örtün.
Bezeleri bir bir alıp baklavalık yufka inceliğinde açın. (Buğday nişastası ile çok kolay açabilirsiniz.)
Yufka inceliğinde açtığınız 12 bezeden 6'sını, aralarına su serperek üst üste tepsiye dizin.
Kalan diğer 6 yufkaya da başka tepside aynı işlemi uygulayın.
Önceden ısıttığınız 180 derece fırında her iki tepsiyi de pişirin.
Yufkalar kızardığında tepsilerden birindeki yufkaların üzerine kaymağı düzgünce sürün.
Diğer tepside kızaran yufkaları kaymak serdiğiniz tepsinin üzerine ters çevirin.
Bu sırada 5 su bardağı su ile 6 su bardağı şekeri kaynatın.
Şerbet kaynamaya başladıktan sonra üzerine bir iki limon damlası sıkın ve hafif yapışkan kıvam alana kadar kaynatın.
Soğuyan kaymaklı yufkaların üzerine, azar azar ılık şerbet gezdirin ve üzerini bir tepsi ile kapatın.
Şerbetle özdeşleşmesi için 2 saat oda sıcaklığında dinlendirin.
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