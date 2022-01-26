Hem sütlü hem şerbetli tatlı sevenlerin vazgeçemeyeceği o tat: Balıkesir kaymaklısı

Misafirlerinizin de hayran kalıp tarifini isteyeceği hafif bir şerbetli tatlı. İşte yedikçe yemek isteyeceğiniz Balıkesir kaymaklısı...

Şerbet ve kaymağı aynı anda içeren bu tatlı, diğer şerbetli tatlılar gibi ağır gelmiyor. Bir kere deneyenlerin vazgeçemediği bir lezzet sunuyor. Adından da anlaşılacağı gibi Balıkesir'e özgü bu tatlı, ekmek kadayıfının bol kaymaklı hali olarak düşünülse de aslında baklavaya daha çok benziyor. Bu güzel tatlıyı yerinde tatmak isteyenler mutlaka gidip denemeli ancak gitme imkanı olmayanlar için tarifini veriyoruz.

BALIKESİR KAYMAKLISI TARİFİ

MALZEMELER

3 su bardağı un

300 g tereyağı

6 yumurta

700 g kaymak

Yarım çay kaşığı tuz

2 su bardağı süt

ŞERBETİ İÇİN

6 su bardağı toz şeker

5 su bardağı su

1-2 damla limon

HAZIRLANIŞI