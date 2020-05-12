YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Hemşireler Günü’nde fedakâr hemşirelere müzik dinletisi yapıldı

Hemşireler Günü’nde fedakâr hemşirelere müzik dinletisi yapıldı

GİRESUN HABERLERİ  | 12.05.2020 17:39 | Son Güncelleme

Giresun’da 12 Mayıs Hemşireler Günü kapsamında Giresun Belediyesi Bando ekibi tarafından hemşirelere müzik dinletisi yapıldı.Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen Giresun Şubesi’nin talebi üzerine Giresun Belediyesi Bando ekibi tarafından 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla Giresun Prof.

Giresun’da 12 Mayıs Hemşireler Günü kapsamında Giresun Belediyesi Bando ekibi tarafından hemşirelere müzik dinletisi yapıldı.
Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen Giresun Şubesi’nin talebi üzerine Giresun Belediyesi Bando ekibi tarafından 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde hemşirelere müzik dinletisi yapıldı.
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ön saflarda görev alan hemşirelere destek ve moral vermek amacıyla müzik dinletisi gerçekleştirildi ve bütün hemşirelere saksıda çiçek hediye edildi.
Giresun Belediye Bando ekibinin çaldığı şarkılarla hemşireler hem günlerini kutladılar hem de coşkulu bir şekilde şarkılara eşlik ettiler. Giresun karşılaması oynayan stres atan hemşireler renkli görüntüleri ortaya çıkardılar.
Hemşireler yoğun geçen salgın döneminde böyle bir etkinliğin kendilerine iyi geldiğini ve moral verdiğini söylediler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi
Giresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındıGiresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Minikler ve gençler için oyun alanları ve parklar hazırlandı

Minikler ve gençler için oyun alanları ve parklar hazırlandı

Memur-Sen’den kan bağışına destek

Memur-Sen’den kan bağışına destek

Öğrenciler için sanal sınıf oluşturuldu

Öğrenciler için sanal sınıf oluşturuldu

İnönü Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

İnönü Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

Giresun Namaz Vakitleri 13 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:19
Sabah
05:04
Öğle
12:28
İkindi
16:22
Akşam
19:42
Yatsı
21:20

Giresun Nöbetçi Eczaneler13 Mayıs Çarşamba

Gökhan Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Karadeniz Eczanesi
Espiye
Evren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Giresunlu firmadan Kovid-19'a karşı mobil "hava sterilizasyon cihazı"

Giresunlu firmadan Kovid-19'a karşı mobil "hava sterilizasyon cihazı"

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Giresun'da karantinadaki vatandaşlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Giresun'da karantinadaki vatandaşlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Mhp Giresun Milletvekili Adayı Dr. Orhan Erzurum Seçim Gezilerine Dereli İlçesinde Sürdürüyor

Mhp Giresun Milletvekili Adayı Dr. Orhan Erzurum Seçim Gezilerine Dereli İlçesinde Sürdürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.