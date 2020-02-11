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Hemşirelere Klinik Uygulama Eğitimi

ANTALYA HABERLERİ  | 11.02.2020 14:28 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından öğrencilere teorik bilgilerini klinik ortamda uygulama fırsatı veren Klinik Rehber Hemşire Eğitim Programı kapsamında eğitim düzenlendi.Akdeniz Üniversitesi Klinik Rehber Hemşire Eğitim Programı Koordinatörü Doç.

Hemşirelere Klinik Uygulama Eğitimi

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından öğrencilere teorik bilgilerini klinik ortamda uygulama fırsatı veren Klinik Rehber Hemşire Eğitim Programı kapsamında eğitim düzenlendi.
Akdeniz Üniversitesi Klinik Rehber Hemşire Eğitim Programı Koordinatörü Doç. Dr. İlkay Boz öncülüğünde ve Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Atay Turan, Araş. Gör. Hande Yeşilbaş, Araş. Gör. Büşra Nur Temur ve Araş. Gör. Mehtap Akgün katılımlarıyla düzenlenen eğitim Hemşirelik Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Klinik Rehber Hemşire Eğitim Programı ile hemşirelere olumlu bir öğrenme ortamı hazırlama, uygulama hedefleri doğrultusunda kliniğine özgü öğrenme fırsatları oluşturma, öğrencinin güvenli uygulama yapmasını sağlama, öğrencinin düzeyine uygun öğrenme aktivitelerini planlama ve koordine etme, öğrenciye yeni beceri öğrenirken rehberlik yapabilme, öğrenciye yapıcı geri bildirim verme ve öğrenmeyi etkili bir şekilde değerlendirebilme için rehber hemşire rollerine hazırlanma konularında bilgiler aktarıldı.

"106 hemşirenin katılımıyla üç eğitim"
Klinik eğitimini kolaylaştıran ve kalitesini arttıran Klinik Rehber Hemşirelik Programının dünyada 30 yıldan uzun süredir benimsendiğini belirten Akdeniz Üniversitesi Klinik Rehber Hemşire Eğitim Programı Koordinatörü Doç. Dr. İlkay Boz, "Ülkemizde hemşirelik eğitimi veren okulların kontenjanlarının hızla artması, hemşire akademisyenlerin özellikle klinik uygulamalarda sayıca yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Bu sorunun çözümünde ve Fakülte-klinik işbirliğini arttırmada, klinik rehber hemşirelik programları son yıllarda giderek artan oranda tercih edilmektedir. Bu nedenle Akdeniz Üniversitesi olarak Klinik Rehber Hemşire Eğitim Programını 2019 yılından beri yürütüyoruz. Bugüne kadar toplamda 106 hemşirenin katılımıyla üç eğitim gerçekleştirdik. Fakültenin dördüncü Klinik Rehber Hemşire Eğitim Programını da Mart ayında gerçekleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Hemşirelere Klinik Uygulama Eğitimi

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