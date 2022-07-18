Hemşirelik taban puanları 2022: Tüm üniversitelerdeki hemşirelik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Hemşirelik taban puanları 2022 için inceleme yapmak isteyen adaylar, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklamasına odaklandı. YKS tercih kılavuzu ve üniverste taban puanlarının açıklanacağı tarihi Aygün Twitter hesabından duyurdu.

2022 hemşirelik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için aranan bilgilere de kılavuzun yayınlanmasıyla ulaşılabilecek. Peki geçen yıl tüm üniversitelerdeki hemşirelik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları nasıldı?

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI 2021

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için hemşirelik bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:

















