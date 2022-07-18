EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Hemşirelik taban puanları 2022: Tüm üniversitelerdeki hemşirelik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Hemşirelik taban puanları 2022: Tüm üniversitelerdeki hemşirelik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

18.07.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçları 2022 duyurusu beklenen tarihten erken gerçekleşti. Bu duyurunun ardından YKS puanını öğrenen adaylar hemşirelik taban puanları ile ilgili bilgi arayışına girdi. Hemşirelik taban puanları hakkında detaylar ise YKS tercih kılavuzu 2022'de yer alıyor. Hemşirelik bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanı ile ilgili detaylar açıklandı mı? Hemşirelik taban puanları 2022 için tüm üniversitelerin bilgileri...

Hemşirelik taban puanları 2022: Tüm üniversitelerdeki hemşirelik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Hemşirelik taban puanları 2022 için inceleme yapmak isteyen adaylar, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklamasına odaklandı. YKS tercih kılavuzu ve üniverste taban puanlarının açıklanacağı tarihi Aygün Twitter hesabından duyurdu.

2022 hemşirelik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için aranan bilgilere de kılavuzun yayınlanmasıyla ulaşılabilecek. Peki geçen yıl tüm üniversitelerdeki hemşirelik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları nasıldı?

2

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI 2021

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için hemşirelik bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:

2
3
1
4
5
6
7


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2022Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2022
YKS 4 yıllık ve 2 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı?YKS 4 yıllık ve 2 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı?
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'in verdiği tarih!LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'in verdiği tarih!
Anahtar Kelimeler:
hemşirelik puanları hemşirelik taban puanları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

Milyonların gözü orada! O bölümler...

Milyonların gözü orada! O bölümler...

YKS 2022 kaç puanla, hangi üniversiteye girerim?

YKS 2022 kaç puanla, hangi üniversiteye girerim?

Açıköğretim bölümleri taban puanları 2022!

Açıköğretim bölümleri taban puanları 2022!

İlginizi Çekebilir

Pamela Anderson’a benzettiler! Sınırlarını bikinisiyle zorladı

Pamela Anderson’a benzettiler! Sınırlarını bikinisiyle zorladı

Moda kalıplarına meydan okudu! “Kilo vermelisin” dediler ama...

Moda kalıplarına meydan okudu! “Kilo vermelisin” dediler ama...

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.