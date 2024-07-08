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Hemzemin geçitten kaçmak istediler, treni hesap edemeyip kaza yaptılar

İHA İHA
08.07.2024 10:19
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Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan motosikletlinin, hemzemin geçit üzerinden kaçmaya çalıştığı an cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hemzemin geçitten kaçmak istediler, treni hesap edemeyip kaza yaptılar

Şüpheliler kaçmaya çalıştığı sırada arkadan gelen yük treni sebebiyle kaza yapıp trenle birlikte sürüklendi. Yakalanan sürücüye 44 bin 299 TL para cezası kesildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yüreğir Devriye ekipleri, durumundan şüphelendiği bir motosikleti durdurmak istedi. Motosiklet sürücüsü Muhammet T. ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler söz konusu şüphelinin peşini bırakmayarak sıkı bir takip başlattı.

Şüpheliler kaçtığı sırada yük treni geçeceği esnada hemzemin geçidinden geçerek izini kaybettirmek istedi. Fakat treni hesaba katamayan Muhammet T., motosikletin hakimiyetini kaybederek düştü. Muhammet T. ve yolcu konumundaki Salih C. yük treniyle yaklaşık 70 metre sürüklenerek hafif şekilde yaralandı.

Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Bulvarı’nda kaza yapıp yakalanan şüphelilere sağlık ekipleri ayakta müdahale etti. Motosiklet sürücüsüne 44 bin 299 TL para cezası uygulandı. Motosiklet ise trafik ekiplerine teslim edildi.

Express


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