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  4. Hendek Belediyesi 2019’da 600 kilo yağ ve 643 ton atık pil topladı

Hendek Belediyesi 2019’da 600 kilo yağ ve 643 ton atık pil topladı

SAKARYA HABERLERİ  | 15.01.2020 17:00 | Son Güncelleme

Evsel atıkların ekonomiye kazandırılarak, doğayı korumayı hedefleyen Hendek Belediyesi, 2019 yılında 722 ton cam, 5 bin 378 ton kağıt-plastik-metal, 600 kilogram yağ ve 643 ton atık pil topladı.Hendek Belediyesi, çevreyi ve doğayı korumak adına kağıt, plastik, metal, cam, bitkisel yağ, pil ve elektronikten oluşan ve geri dönüştürülebilen evsel atıkları düzenli olarak topluyor.

Evsel atıkların ekonomiye kazandırılarak, doğayı korumayı hedefleyen Hendek Belediyesi, 2019 yılında 722 ton cam, 5 bin 378 ton kağıt-plastik-metal, 600 kilogram yağ ve 643 ton atık pil topladı.
Hendek Belediyesi, çevreyi ve doğayı korumak adına kağıt, plastik, metal, cam, bitkisel yağ, pil ve elektronikten oluşan ve geri dönüştürülebilen evsel atıkları düzenli olarak topluyor. Tüm atıkların önemli bir hammadde kaynağı olduğu açıklanırken, evsel nitelikli geri kazandırılabilir atıklar Hendek Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün koordinesinde ekonomiye kazandırılıyor. Doğal kaynakların korunması ve atık yönetiminde maliyetlerin azaltıldığı bu yöntem sayesinde, ‘Sıfır atık temiz çevre’ Hendek’te öne çıkıyor.
Hendek Belediyesinden yapılan açıklamada, “Daha temiz, yeşil ve yaşanabilir bir Hendek için, sıfır atık hedefiyle projelerimizi ve çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. Muhtelif noktalarda konuşlandırılan kağıt, plastik, cam, pil, metal ve tüm evsel atıkların bırakılabileceği kutuların sayısı her geçen arttırılıyor. Cam atık kutu sayısı 70’e ulaştı. Evsel atık kutularının daha da yaygınlaştırılması ve sıfır atık bilincinin oluşturulması için kampanyalar düzenlenmesi hedefleniyor” denildi.
Hendek Belediyesi geride bıraktığımız 2019 yılında toplanan evsel atıkların istatistiklerini paylaştı. Buna göre 2019 yılında; 722 ton cam atık, 5 bin 378 ton kağıt, plastik ve metal, 600 kilogram atık yağ, 643 ton atık pil toplandı.

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