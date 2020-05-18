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Hendek Belediyesinden ‘Sıfır Atık’ projesi

SAKARYA HABERLERİ  | 18.05.2020 14:23 | Son Güncelleme

Hendek Belediyesi, çevrenin ve geleceğimizin korunması adına başlattığı sıfır atık hedefini dünya standartlarına taşıyacak yeni bir projeye imza atıyor.Bu kapsamda Hendek Belediyesi şantiyesi içinde 7 dönüm arazi üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onaylayarak desteklediği Sıfır Atık Merkezi’nin çalışmaları başladı.

Hendek Belediyesi, çevrenin ve geleceğimizin korunması adına başlattığı sıfır atık hedefini dünya standartlarına taşıyacak yeni bir projeye imza atıyor.
Bu kapsamda Hendek Belediyesi şantiyesi içinde 7 dönüm arazi üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onaylayarak desteklediği Sıfır Atık Merkezi’nin çalışmaları başladı. Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, projenin bir an evvel tamamlanarak hayata geçirilmesi talimatını verdi. Şantiye sahası ve sıfır atık merkezi projesi alanında teknik ekiplerle birlikte incelemeler yapan Başkan Babaoğlu, sıfır atığın bir yaşam biçimi haline geleceğini söyledi
İsrafın önlenmesi, kaynakların verimli kullanımı ve atık oluşumunun engellenmesinin önemine değinen Başkan Babaoğlu, “Atıkların ayrı ayrı toplanarak, geri kazanmayı amaçlayan bir atık yönetim sistemi oluşturacağız. Bu atık yönetim felsefesi olarak tanımlanmış bir hedeftir. Burada 7 dönüm arazi içinde temizlik işleri idari binası, tehlikesiz atık getirme ve işleme alanı, depolama alanı, geri dönüşüm ve geri kazanım alanı sıfır atık yönetim lisansı ve sistemine uygun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öngördüğü rol model şeklinde hayata geçirilecek” dedi
Atık yönetimi ile ilgili eylem planı hazırlandığını ifade eden Babaoğlu, “Bu alanda hiçbir şekilde kimyasal ya da biyolojik bir işlem olmayacak. Biriktirilen ve ayrıştırılan atıkların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak geri dönüşümü ve bertarafı sağlanacak. Bir de Alo Atık Hattı kuracağız. Burada evlerden ya da işyerlerinden gelen talepler doğrultusunda kağıt, cam, metal, plastik, atık pil, atık yağ, elektronik eşya ve diğer atıklar ayrı ayrı toplanacak. Baktığımızda bu işlemler şuan yapılıyor. Biz bu işi dünya standartlarında Hendek’te yapacağız. Hayırlı olsun” diye konuştu.
Sıfır Atık Merkezi Projesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tam destek alırken, Hendek’te uygulanacak bu modelin Sakarya’da ilk olacağı ifade edildi. Projenin yılsonuna kadar hayata geçirilmesi hedefleniyor. Merkezin faaliyetleri kapsamında yarışmalar, bilgilendirmeler ve atıkla ilgili çeşitli eğitim faaliyetlerinin de başlaması planlanıyor.

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