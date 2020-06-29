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Hendek sokaklarında çalışmalar devam ediyor

SAKARYA HABERLERİ  | 29.06.2020 16:24 | Son Güncelleme

Hendek Belediyesi, ot biçme, ilaçlama, dezenfekte ve çeşitli alt yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Hendek Belediyesi kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını esas alarak hayata geçirdiği projelerin yanı sıra saha çalışmalarıyla da sorunlara çözüm üretmeye devam ediyor.

Hendek Belediyesi, ot biçme, ilaçlama, dezenfekte ve çeşitli alt yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Hendek Belediyesi kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını esas alarak hayata geçirdiği projelerin yanı sıra saha çalışmalarıyla da sorunlara çözüm üretmeye devam ediyor. Fen İşleri, Plan ve Proje, Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler 91 mahallede plan ve program dahilinde yaptığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Ekipler şehrin dört bir yanında; asfalt, yol bakım, kaldırım düzenleme ve yenileme, ulaşım düzenlemesi, ot biçme, ilaçlama, dezenfekte ve çeşitli alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepler başta olmak üzere yapılan tespitler neticesinde sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi için yoğun bir çalışma yapılırken, tüm taleplerin dikkate alındığı açıklandı.
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Ekiplerimiz göreve başladığımız ilk günden itibaren sahada aktif bir şekilde çalışıyor. Alt ve üst yapı başta olmak üzere, her alanda vatandaşlarımıza hizmet noktasında seferberlik ilan edilmiş durumda. Hassasiyetle ve adil bir şekilde tüm personellerimizle Hendek’imize kalıcı hizmetler sunuyoruz” dedi.

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