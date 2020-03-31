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Hendek’te kapalı pazar yerine korona virüs düzenlemesi

SAKARYA HABERLERİ  | 31.03.2020 18:04 | Son Güncelleme

Hendek Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında Hendek Kapalı Pazar yerinde alınan tedbir kararlarını uygulayarak esnafı bilgilendirdi.İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler sonrasında Hendek Kapalı Pazar yerinde tedbirler alındı.

Hendek Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında Hendek Kapalı Pazar yerinde alınan tedbir kararlarını uygulayarak esnafı bilgilendirdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler sonrasında Hendek Kapalı Pazar yerinde tedbirler alındı. Hendek Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler yayınlanan genelge sonrasında Pazar yerinde tedbirler alarak pazarcı esnafını tek tek uyardı. Kontroller devam ederken sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı Pazar yerinde giyim, oyuncak gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmedi.
Genelge kapsamında her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde düzenlenirken, sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek satışının yapılması sağlandı. Ayrıca pazar yerinde çocukların ve 65 üstü vatandaşlarımızın girmemesi konusunda yoğun tedbirler alan zabıta ekipleri, denetimlerini yaparak esnaf ve vatandaşları uyardı. Hendek Belediyesinden yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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