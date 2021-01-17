YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Hendek’te yoğun kar mesaisi

Hendek’te yoğun kar mesaisi

17.01.2021 17:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğun kar yağışıyla birlikte ekiplerin canla başla sürdürdüğü çalışmaları gece yarısından itibaren sahada denetleyen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, karla mücadelede son bilgileri paylaştı.Hendek’in yüksek kesimlerinde başlayan kar ile birlikte Cuma gününden bu yana karla mücadele çalışmalarını devam ettiren Hendek Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde 24 saat teyakkuza geçti.

Yoğun kar yağışıyla birlikte ekiplerin canla başla sürdürdüğü çalışmaları gece yarısından itibaren sahada denetleyen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, karla mücadelede son bilgileri paylaştı.
Hendek’in yüksek kesimlerinde başlayan kar ile birlikte Cuma gününden bu yana karla mücadele çalışmalarını devam ettiren Hendek Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde 24 saat teyakkuza geçti. Meteorolojiden gelen veriler doğrultusunda hazırlıklarını yapan ve acil durumlarda müdahale için nöbete geçen ekipler, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen bilgiler doğrultusunda kar yağışının etkili olduğu bölgelere intikal ediyor.
Kocatöngel, Karadere, Lütfiyeköşk, Yeşilyurt, Hicriye, Sümbüllü, Bakacak, Pınarlı, Yeşiller, Büyükdere, Gündoğan, Yarıca, Yeniyayla, Dereköy, Kazımiye, Muradiye, Kırktepe, Çamlıca, Sarıyer, İkbaliye, Kızanlık, Kurtuluş, Sarıdede, Karaman, Güldibi, Akçayır, Türbe, Süleymaniye, Rasimpaşa, Puna, Bıçkıatik, Hüseyinşeyh, Karatoprak, Yukarı Çalıca, Aksu ve Dikmen mahallelerinde yol açma ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Ayrıca şehir merkezinde ana yollar ve yaya yolları da titizlikle ekipler tarafından temizleniyor. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’da dün gece başlayan ve tüm şehri etkisi altına alan kar yağışı sonrasında ekiplerin saha çalışmalarını yerinde denetledi.
Gece boyu çalışmaları inceleyen ve mahallelerde durum tespitleri yaparak bilgiler alan Başkan Babaoğlu, “Ekiplerimiz teyakkuz halinde. Etkili kar yağışı sonrasında kapanan yolların açılması için ekiplerimizi ivedilikle belirlenen noktalara sevk ediyoruz. Bir yandan tuzlama devam ediyor. Rabbim hepsini korusun. Sürekli kar küreme araçlarımız yollarda görev yapıyor. 91 mahallede koordineli bir şekilde çalışarak hemşehrilerimiz bu bereketin keyfini doya doya yaşasın istiyoruz. Meteorolojiden gelen veriler doğrultusunda ekiplerimizi yönlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdıHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti
1/

Sakarya Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:43
Sabah
08:13
Öğle
13:13
İkindi
15:42
Akşam
18:04
Yatsı
19:28

Sakarya Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Kent Eczanesi
Yenikent
Kocacık Eczanesi
Adapazari
Maltepe Eczanesi
Adapazari
Pırıldar Eczanesi
Adapazari
Sinem Eczanesi
Adapazari
Hastane Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Erenler’de ekipler karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Erenler’de ekipler karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor

Yolda kalan vatandaşların yardımına polis ekipleri koştu

Yolda kalan vatandaşların yardımına polis ekipleri koştu

Kar yağışının etkili olduğu mahallelerde çalışmalara devam ediliyor

Kar yağışının etkili olduğu mahallelerde çalışmalara devam ediliyor

Vali Kaldırım’dan Sakaryaspor’a deplasman desteği

Vali Kaldırım’dan Sakaryaspor’a deplasman desteği

Serdivan’da 16 binden fazla erzak kolisi ile 2 milyondan fazla maske dağıtıldı

Serdivan’da 16 binden fazla erzak kolisi ile 2 milyondan fazla maske dağıtıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.