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Henderson'dan Liverpool'a kötü haber!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 21.02.2020 20:44 | Son Güncelleme

Premier Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Liverpool'a kaptanı Henderson'dan kötü haber geldi. Yıldız futbolcu 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Henderson'dan Liverpool'a kötü haber!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson, dizindeki sakatlık nedeniyle sahalardan 3 hafta uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un hafta içi Atletico Madrid'e 1-0 yenildiği maçta sakatlanan orta saha oyuncusunun, sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 34 karşılaşmada görev alan ve rakip fileleri 3 kez havalandıran 29 yaşındaki İngiliz futbolcunun dizinden sakatlandığı ve sahalardan 3 hafta uzak kalacağı belirtildi.

Jordan Henderson, İngiltere Milli Takımı'nda da 55 karşılaşmada görev aldı.


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Anahtar Kelimeler:
liverpool jordan henderson sakatlık 3 hafta

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