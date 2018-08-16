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Henri Onyekuru: Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için sabırsızlanıyorum

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.08.2018 18:32 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Premier Lig ekibi Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru sarı-kırmızılı takımın antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Henri Onyekuru: Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için sabırsızlanıyorum

Galatasaray'ın Nijeryalı oyuncusu Henry Onyekuru, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şu anda kendisinin gol atmasındansa 3 puan almanın daha önemli olduğunu söyleyen Onyekuru, "Hem mücadelemiz hem de takım ruhumuz iyi. Hocamızın bana ve takıma verdiği üst seviyede. Benim gol atmamdan çok aldığımız 3 puan önemliydi" diye konuştu.

"TÜRKİYE LİGİ DAHA SERT BİR LİG"

Süper Lig'in daha sert bir lig olduğunu ifade eden Onyekuru, "Şu an çok sağlıklı bir şekilde iki ligi karşılaştırmam doğru olmaz. Henüz sadece bir maça çıktım. Ancak belli izlenimlerim var. Şunu söyleyebilirim, Türkiye Ligi daha sert bir lig. Defans oyuncularının da sert olduğunu düşünüyorum. Tempo olarak da iyi buldum" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için sabırsızlandığını belirten Henry Onyekuru, "Sayı olarak bir şey söylemem doğru olmaz. Ancak takımıma gol ve asistlerimle maksimum katkıyı yapmak istiyorum. Gomis ile de çok konuşuyorum. Onun yardımları da çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için sabırsızlanıyorum. Geçen sene de Paris Saint Germain ve Bayern Münih'e karşı oynadım. Takım adı veremem ama en büyük isteklerimden biri bir an önce Şampiyonlar Ligi'nin başlaması" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Henri Onyekuru

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