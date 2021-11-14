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  4. Henrikh Mkhitaryan: Aklım, '5-6 yıl daha oynarsın' diyor

Henrikh Mkhitaryan: Aklım, '5-6 yıl daha oynarsın' diyor

14.11.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Roma'nın orta saha oyuncusu Mkhitaryan, geleceği hakkında konuştu.

Henrikh Mkhitaryan: Aklım, '5-6 yıl daha oynarsın' diyor
Henrikh Mkhitaryan

Henrikh Mkhitaryan

ERM Ermenistan
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Roma
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İtalya Ligi Serie A takımlarından Roma'da forma giyen Henrikh Mkhitaryan, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Futbola uzun süre devam etmek istediğini söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, "Futbola uzunca bir süre devam etmek istiyorum. Bu yaşta vücudunuzu düzgün bir şekilde korumak kolay değildir. Aklım "5-6 yıl daha oynarsın" diyor ama umarım vücudum da bu görüşe katılıyordu. Ancak çok fazla zamanımın kalmadığını biliyorum. Bu yüzden her anın tadını çıkarmaya çalışıyorum." dedi.

Bu sezon Roma formasıyla 15 resmi maça çıkan Mkhitaryan 2 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Roma
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