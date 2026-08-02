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Trabzonspor'un 59'uncu kuruluş yılı Avusturya kampında kutlandı

Trabzonspor'un 59'uncu kuruluş yıl dönümü, yeni sezon hazırlıklarının sürdürüldüğü Avusturya kampında düzenlenen törenle kutlandı. Bordo-mavili takımda teknik heyet ve futbolcuların katıldığı kutlamada, 59'uncu yıl pastası kesildi.

Trabzonspor'un 59'uncu kuruluş yılı Avusturya kampında kutlandı
Emre Şen

Trabzonspor'un Avusturya kampında gerçekleştirilen kutlamada, kulübün 59'uncu kuruluş yıl dönümü için hazırlanan pasta, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile Teknik Direktör Fatih Tekke tarafından kesildi. Törene teknik heyet ve futbolcular da katılırken, yeni sezon öncesinde iyi dilekler paylaşıldı. Kutlama, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

'59 YILLIK BÜYÜK BİR ÇINARIN GURURUNU YAŞIYORUZ'

Kutlamada konuşan Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Trabzonspor'un Türk futbolundaki özel yerine vurgu yaparak, "Bugün, 59 yıllık büyük bir çınarın kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Trabzonspor, yalnızca kazandığı kupalarla değil; ortaya koyduğu mücadele, temsil ettiği değerler ve milyonlarca insanın ortak sevdası olmasıyla Türk futbolunun en özel kulüplerinden biridir" dedi.

'HEDEFİMİZ TRABZONSPOR'U BAŞARILARLA BULUŞTURMAK'

Yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü kampta kuruluş yıl dönümünü teknik heyet ve futbolcularla birlikte kutlamanın ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Kafkas, "Yeni sezon hazırlıklarımızı sürdürdüğümüz bu kampta, kuruluş yıl dönümümüzü teknik ekibimiz ve futbolcularımızla birlikte kutlamak bizim için ayrı bir anlam taşıyor. İnancımız ve hedefimiz, Trabzonspor'u her zaman hak ettiği başarılarla buluşturmaktır. Bu büyük camiaya emek vermiş tüm başkanlarımızı, yöneticilerimizi, teknik adamlarımızı ve futbolcularımızı; ebediyete intikal eden değerlerimizi ise rahmet ve minnetle anıyor, bugün de aynı sevdayı yaşatan milyonlarca taraftarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Nice başarılarla dolu yılları hep birlikte yaşamak dileğiyle" diye konuştu.

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Trabzonspor
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