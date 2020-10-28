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Henry Onyekuru'dan Galatasaray'a mesaj

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.10.2020 10:51 | Son Güncelleme

Monaco'da 3 haftadır kadroya giremeyen Onyekuru yeniden Galatasaray'a dönmek istiyor. Nijeryalı yıldız sarı kırmızılı ekibe 'Beni alın' mesajı gönderdi.

Henry Onyekuru'dan Galatasaray'a mesaj

Yaklaşık 1.5 sezon kiralık olarak Galatasaray formasını giyen ve büyük iz bırakan Henry Onyekuru birkez daha transfer gündeminde... Sezon başında büyük uğraşlara rağmen Monaco'nun bırakmadığı Nijeryalı yıldız, Sarı-Kırmızılılar'a haber yolladı.

"BENİ ALIN" MESAJI

Son dönemde forma şansı bulamayan ve takımda mutsuz olan Onyekuru'nun menajeri aracılığıyla Galatasaray'la temas kurduğu ve "Beni alın" mesajını gönderdiği ortaya çıktı.

BU KEZ STRATEJİ FARKLI OLACAK

Sarı-Kırmızılılar birkez daha genç futbolcu için harekete geçme kararı aldı. Ancak yönetim transferde bu kez farklı bir strateji uygulamaya hazırlanıyor.

ZORUNLU SATIN ALMA OPİSYONU

Gelecek sezon 'sattığın kadar al' kıskacından kurtulacak olan Galatasaray'ın devre arası Monaco'ya zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapması bekleniyor.

TERİM'İN BÜYÜK GÖZDESİ

Geçtiğimiz 2 sezonda kiralık olarak Galatasaray formasını giyen Henry Onyekuru, Fatih Terim'in en çok beğendiği isimlerin başında geliyor.

FORMAYI UNUTTU

Sezonun ilk bölümünde 11'de şans bulan Henry Onyekuru 3 haftadır kadroya giremiyor. (Sporx)

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