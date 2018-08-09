Henry Onyekuru: Galatasaray’ı Fatih Terim için seçtim

Galatasaray’ın Everton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı genç futbolcu Henry Onyekuru, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Nijeryalı futbolcu, daha önce Galatasaray’ın büyük maçlarını da izlediğini ifade ederek, "Belçika'dayken Galatasaray bildiğim bir kulüptü. Zaman zaman Galatasaray'ın oynadığı büyük maçları izlediğim de olmuştu. Türk arkadaşlarım da vardı. Gelmeden önce de Galatasaray taraftarının ne kadar muhteşem olduğunu biliyordum. Hatta bir gün Belçika'da bir kebapçıya gitmiştim, çok gençtim. Orada bir adam bana, 'Senin gelecekte, benim takımım Galatasaray'da oynamanı çok isterim.' demişti. O bu dileğini, 'inşallah' diyerek söylediğinden benim de ona cevabım aynı şekilde olmuştu. Galatasaray'a geldikten sonra bana mesaj atarak başarılar diledi. Ben de o günü hatırlayarak çok mutlu oldum. Umarım Belçika'ya gittiğimde onu tekrar görür ve kendisiyle sohbet ederim” şeklinde konuştu.

"FATİH TERİM BURADAKİ HERKES İÇİN BABA GİBİ"

21 yaşındaki oyuncu, kendisine farklı kulüplerden tekliflerin geldiği sırada Fatih Terim ile çalışmanın kendisi için faydalı olacağını düşündüğünü aktararak, “Transferim çok hızlı bir süreçti. Uzun bir rehabilitasyon döneminden çıkmıştım. Menajerim, mental anlamda da kendime geldiğimi görmüştü. Bana Türkiye'den teklif olduğunu söyledi, yeniden sahalara dönmek için hazır olup olmadığımı sordu. Ben de ona hazır olduğumu söyledim. Teklifin Galatasaray'dan olduğunu ifade etti ve bu teklifin benim için güzel bir adım, sıçrama tahtası olabileceğini söyledi. Benim düşündüğüm ilk şey taraftarlar ve teknik direktör oldu. Fatih Terim gibi tecrübeli, genç oyunculara önem veren ve kendisinden çok şey öğrenebileceğim bir teknik direktörle çalışmanın önemli olacağını düşündüm. Ayrıca tercih ettiği futbol stili ve oyun anlayışı da benim tarzıma uygundu. Fatih Terim, buradaki herkes için bir baba gibi. Tüm bu etkenleri düşünerek Bundesliga ve Avrupa'nın diğer büyük liglerinden teklifler olmasına rağmen Galatasaray'ı seçtim" diye konuştu.