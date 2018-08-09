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Henry Onyekuru: Galatasaray’ı Fatih Terim için seçtim

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.08.2018 14:46 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın genç futbolcusu Henry Onyekuru, Teknik Direktör Fatih Terim’in genç oyunculara önem verdiğini vurgulayarak, büyük liglerden teklif aldığını ve Fatih Terim için Galatasaray’ı seçtiğini söyledi.

Henry Onyekuru: Galatasaray’ı Fatih Terim için seçtim

Galatasaray’ın Everton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı genç futbolcu Henry Onyekuru, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Nijeryalı futbolcu, daha önce Galatasaray’ın büyük maçlarını da izlediğini ifade ederek, "Belçika'dayken Galatasaray bildiğim bir kulüptü. Zaman zaman Galatasaray'ın oynadığı büyük maçları izlediğim de olmuştu. Türk arkadaşlarım da vardı. Gelmeden önce de Galatasaray taraftarının ne kadar muhteşem olduğunu biliyordum. Hatta bir gün Belçika'da bir kebapçıya gitmiştim, çok gençtim. Orada bir adam bana, 'Senin gelecekte, benim takımım Galatasaray'da oynamanı çok isterim.' demişti. O bu dileğini, 'inşallah' diyerek söylediğinden benim de ona cevabım aynı şekilde olmuştu. Galatasaray'a geldikten sonra bana mesaj atarak başarılar diledi. Ben de o günü hatırlayarak çok mutlu oldum. Umarım Belçika'ya gittiğimde onu tekrar görür ve kendisiyle sohbet ederim” şeklinde konuştu.

"FATİH TERİM BURADAKİ HERKES İÇİN BABA GİBİ"
21 yaşındaki oyuncu, kendisine farklı kulüplerden tekliflerin geldiği sırada Fatih Terim ile çalışmanın kendisi için faydalı olacağını düşündüğünü aktararak, “Transferim çok hızlı bir süreçti. Uzun bir rehabilitasyon döneminden çıkmıştım. Menajerim, mental anlamda da kendime geldiğimi görmüştü. Bana Türkiye'den teklif olduğunu söyledi, yeniden sahalara dönmek için hazır olup olmadığımı sordu. Ben de ona hazır olduğumu söyledim. Teklifin Galatasaray'dan olduğunu ifade etti ve bu teklifin benim için güzel bir adım, sıçrama tahtası olabileceğini söyledi. Benim düşündüğüm ilk şey taraftarlar ve teknik direktör oldu. Fatih Terim gibi tecrübeli, genç oyunculara önem veren ve kendisinden çok şey öğrenebileceğim bir teknik direktörle çalışmanın önemli olacağını düşündüm. Ayrıca tercih ettiği futbol stili ve oyun anlayışı da benim tarzıma uygundu. Fatih Terim, buradaki herkes için bir baba gibi. Tüm bu etkenleri düşünerek Bundesliga ve Avrupa'nın diğer büyük liglerinden teklifler olmasına rağmen Galatasaray'ı seçtim" diye konuştu.

"TÜM TAKIM BENİ ALKIŞLARLA KARŞILADI"
Onyekuru, sarı-kırmızılı takıma alışmanın çok kolay olduğunu vurgulayarak, “Fatih Terim, buradaki herkes için bir baba figürü. Buraya ilk geldiğim anda antrenmanı durdurdu ve beni işaret edip herkesle tanıştırdı. Tüm takım arkadaşlarım da beni alkışlarla karşılayarak bana çok sıcak davrandı. Geldiğim andan itibaren sanki daha önce buradaymışım gibi hissettim. Adaptasyon sorununu aşmak ve buraya alışmak bu sayede benim için çok kolay oldu" açıklamasını yaptı.

"FATİH TERİM İNİSİYATİF ALMAMI İSTİYOR"
Teknik Direktör Fatih Terim’in kendisinden insiyatif almasını istediğini söyleyen genç oyuncu, şu ifadelere yer verdi:
"Oyun tarzımız tam da benim oynamak istediğim, kendimi en faydalı hissettiğim gibi. Çünkü Anderlecht'te zaman zaman üçlü savunmanın önünde sol kanadın tamamını koruyan bir bek gibi oynuyordum. Hem atak yapıyordum hem de geriye dönmek zorunda kalıyordum. Benim için zordu ama burada Fatih Terim benden oyunumu oynamamı, bire birlerimi kullanmamı, inisiyatif almamı istiyor. Bana güven veriyor, bu bütün oyuncuların istediği ve hissettiği bir şey. Teknik direktörünüzün size inanması, güvenmesi; sizin de onun için bir şeyler yapabileceğinizi hissetmeniz çok önemli. Sadece o değil takım arkadaşlarım olmadan da bunları yapamam. Herkes bana yardım ediyor. Fizik olarak geldiğimde de çok kötü değildim. Evde çalışıyordum, bazı maçlar yapma fırsatım olmuştu ama yüzde 100 de değildim doğrusu. Buraya geldim ve adım adım ilerliyorum. Fatih Terim de bana zaten hep yavaş yavaş ve adım adım ilerlememi, acele etmememi söylüyor."

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