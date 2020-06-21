Henry Onyekuru: Hakeme rağmen...

Süper Lig'de Gaziantep ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Henry Onyekuru açıklamalarda bulundu.
Onyekuru, "Geçen hafta olanlar, bu hafta olanlar, biz rakibimize dokunamıyoruz. Anlamsız fauller, anlamsız kartlar Belçika'da Fransa'da oynadım, ilk defa Okan Kocuk'un pozisyonuna düdük çalındığını gördüm. Hakeme rağmen bir yere kadar yapabiliyorsunuz. Bu çalan düdüklerin ardından siz de bir şey yapamıyorsunuz." dedi.
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