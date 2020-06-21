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Henry Onyekuru: Hakeme rağmen...

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.06.2020 23:58 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Gaziantep ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Henry Onyekuru ve Lemina açıklamalarda bulundu.

Henry Onyekuru: Hakeme rağmen...

Süper Lig'de Gaziantep ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Henry Onyekuru açıklamalarda bulundu.

"HAKEME RAĞMEN BİR YERE KADAR"

Onyekuru, "Geçen hafta olanlar, bu hafta olanlar, biz rakibimize dokunamıyoruz. Anlamsız fauller, anlamsız kartlar Belçika'da Fransa'da oynadım, ilk defa Okan Kocuk'un pozisyonuna düdük çalındığını gördüm. Hakeme rağmen bir yere kadar yapabiliyorsunuz. Bu çalan düdüklerin ardından siz de bir şey yapamıyorsunuz." dedi.

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