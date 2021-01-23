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Henry Onyekuru İstanbul'da

23.01.2021 08:30 | Son Güncelleme:
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Henry Onyekuru İstanbul'da

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Monaco'nun Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, İstanbul'a geldi.

Onyekuru, Fransa'nın Paris şehrinden İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 23 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak.

Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na geçici transferi için görüşmelere başladığını bildirmişti.
Henry Onyekuru, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında da Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

Nijeryalı futbolcu, bu sezon Monaco ile 4 resmi maçta görev aldı ve 1 asist yaptı. Genç futbolcu, tekrar Galatasaray’a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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