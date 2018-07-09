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Henry Onyekuru kimdir? Kaç yaşında, hangi kulüpte oynuyor? (Galatasaray son dakika transfer haberi)

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.07.2018 13:42 | Son Güncelleme

Henry Onyekuru transferi için Galatasaray KAP açıklama yaptı. Son dakika habere göre Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama ile Henry Onyekuru için kulubüyle transfer görüşmelerine başlandığını belirtti. Peki Henry Onyekuru kimdir? Henry Onyekuru kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Henry Onyekuru kimdir? Kaç yaşında, hangi kulüpte oynuyor? (Galatasaray son dakika transfer haberi)

Henry Onyekuru için transfer görüşmelerinin başlandığını Galatasaray, son dakika haberine göre KAP'a bildirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama Galatasaray, Henry Onyekuru için kulübüyle resmi görüşmelere başlandığını belirtti. Galatasaray taraftarı, bu haber sonrasında Henry Onyekuru kimdir araştırmaya başladılar. Peki Henry Onyekuru kimdir? Henry Onyekuru kaç yaşındadır? Hangi kulüpte, hangi mevkide oynuyor?

HENRY ONYERUKU KİMDİR?

Henry Chukwuemeka Onyekuru, 5 Haziran 1997 Nijerya'da doğdu. 1.75 m boyundaki sol kanat oyuncusu aynı zamanda forvet de oynayabiliyor. Everton forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun 2022 yılına kadar kulübü ile profesyonel sözleşmesi bulunuyor.

Henry Onyekuru 2015-2016 yılında Belçika ekibi AS Eupen formasıyla 19 maçta 5 gol attı. Bir sezon sonra ise Onyekuru 41 maçta 25 gol atarak Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekti.

Henry Onyekuru bu performansının ardından 8 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer oldu. Nijeryalı futbolcu 1 sezon sonra Belçika devi Anderlecht'e kiralandı.

Geçen sezon Anderlecht formasıyla 28 maçta 10 gol atan 1.75 boyundaki kanat oyuncusu Belçika Ligi'nen en genç oyuncusu seçildi.

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