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Henry Onyekuru'nun Galatasaray'a kiralanabileceği iddia edildi

FRANSA HABERLERİ  | 07.10.2019 21:49 | Son Güncelleme

Monaco'nun yaz transfer döneminde Everton'dan bonservisiyle kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, bu sezona istediği gibi başlayamamış ve 4 maçta yalnızca 160 dakika süre alabilmişti. Yıldız ismin geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'a geri döneceğine yönelik iddialar her geçen gün artıyor.

Henry Onyekuru'nun Galatasaray'a kiralanabileceği iddia edildi

Galatasaray yaz transferinde Monaco'yu tercih eden Henry Onyekuru ile Ocak ayında yeniden buluşabilir. Fransa'da beklediği ortamı bulamayan Nijeryalı futbolcunun Galatasaray'a kiralanabileceği iddia edildi.

Afrika basınından SCORENigeria sitesinin haberine göre 22 yaşındaki Onyekuru'nun ara transfer döneminde Türkiye'ye dönmek istiyor. Bu sezon Monaco ile sezona iyi bir başlangıç yapamayan Onyekuru'nun henüz kadroda adapte olamadığı ifade ediliyor.

"GALATASARAY'A KİRALANABİLİR"

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 2 kupa kazanan ve 31 maçta 14 gol atan Nijeryalı futbolcunun, yeniden sarı kırmızılı takıma kiralanabileceği vurgulandı. Monaco'nun kulüpte forma şansı bulamayan Onyekuru'yu Galatasaray'a göndermeye sıcak bakacağı belirtiliyor.

Henry Onyekuru bu sezon Monaco formasıyla çıktığı 4 lig maçında 1 asist kaydetti. Nijeryalı futbolcu toplamda 160 dakika şans buldu.

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Anahtar Kelimeler:
monaco Henry Onyekuru Galatasaray

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