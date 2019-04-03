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Sosyal medya G.Saraylı yıldızı konuşuyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.04.2019 13:51 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta gözüne darbe alan Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından son durumunu paylaştı. Onyekuru'nun bu görüntüsü, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Sosyal medya G.Saraylı yıldızı konuşuyor!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor Türk Telekom Stadyumu'nda dün akşam karşılaştı.

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız oyuncusu dün akşamki mücadelede gözüne darbe almıştı. Onyekuru bu sabah gözünün son halini paylaştı.

Onyekuru'nun paylaştığı fotoğrafta Nijeryalı oyuncunun gözünde göz bandı olduğu görülüyor.

İşte Onyekuru'nun son hali;

031554282160

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Henry Onyekuru

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