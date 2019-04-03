Sosyal medya G.Saraylı yıldızı konuşuyor!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor Türk Telekom Stadyumu'nda dün akşam karşılaştı.
Sarı-kırmızılı ekibin yıldız oyuncusu dün akşamki mücadelede gözüne darbe almıştı. Onyekuru bu sabah gözünün son halini paylaştı.
Onyekuru'nun paylaştığı fotoğrafta Nijeryalı oyuncunun gözünde göz bandı olduğu görülüyor.
İşte Onyekuru'nun son hali;
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