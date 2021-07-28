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Henry Onyekuru, Olympiakos yolunda

28.07.2021 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan ekibi, eski Galatasaraylı yıldızı renklerine katmak için harekete geçti. Fenerbahçe ile adı anılan yıldız oyuncunun yeni rotasının Yunanistan olması hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Henry Onyekuru, Olympiakos yolunda

Yunan devi Olimpiakos, bonservisi Monaco'da bulunan eski Galatasaraylı Henry Onyekuru'yu transfer etmek istiyor. Kırmızı beyazlıların 24 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro ödemeye hazır olduğu ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray 'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Monaco'da bulunan Henry Onyekuru'nun yeni takımı belli oluyor.

Fransız basın organı Foot Mercato'dan Sebastien Denis'in haberine göre, Nijeryalı futbolcunun Yunan devi Olimpiakos'a transfer olması gündemde. Haberde Yunanların 24 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. Monaco ile Olimpiakos arasında transfer görüşmelerinin sürdüğü belirtildi.

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GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Galatasaray'ın da kısa süre önce transfer listesinde bulunan Onyekuru, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçirdiği sarı kırmızılılarda 14 Süper Lig maçına çıkıp 5 gol 4 asistlik performans sergilemişti.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Henry Onyekuru
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