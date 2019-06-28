Onyekuru ve Real Madrid! Bomba gelişme

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve sarı kırmızılı takımın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Onyekuru, Real Madrid Teknik Direktörü Zidane'ın radarında.

Afrika Kupası'nda Nijerya Milli takımının formasını giyen Onyekuru, Zidane'ın takip ettiği 5 futbolcu arasında yer alıyor. Başarılı teknik adam Youcef Atal, Trezeguet, Nicolas Pepe ve Chukwueze'nin yakından takip edilmesi için gözlemci gönderdi.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ BRUMA'NIN KARİYER HİKAYESİ

Nijerya Milli takımı Afrika Kupası'nda oynadığı iki maçta Burundi ve Gine karşısında galip gelirken, Onyekuru bu müsabakalarda forma giyemedi. Hafif sakatlığı olduğu belirtilen Nijeryalı futbolcunun 30 Haziran'daki Madagaskar maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

Onyekuru geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla ligde oynadığı 31 maçta 14 gol attı ve 5 asist yaptı. Genç futbolcu tüm kulvarlarda ise 44 maçta 16 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

