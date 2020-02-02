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Henry Onyekuru Seyrantepe'yi salladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.02.2020 22:11 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Galatasaray'dan Henry Onyekuru maç sonrası açıklamalar yaptı.

Galatasaray'da ikinci dönemine asistle başlayan Onyekuru Kayserispor maçının ardından konuştu.

Henry Onyekuru, maç sonu basın toplantısında, "Çok mutluyum, Geri döndüğüm için çok mutluyum, Galatasaray taraftarına çok teşekkür ediyorum. İlk maçında ilk asistimi yaptığım için büyük mutluluk duyuyorum. Bundan sonra devamını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Onyekuru, maç sonunda tribünlere giderek üçlü de çektirdi.

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Galatasaray Henry Onyekuru Kayserispor açıklama

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