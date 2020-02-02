Henry Onyekuru Seyrantepe'yi salladı!

Galatasaray'da ikinci dönemine asistle başlayan Onyekuru Kayserispor maçının ardından konuştu.

Henry Onyekuru, maç sonu basın toplantısında, "Çok mutluyum, Geri döndüğüm için çok mutluyum, Galatasaray taraftarına çok teşekkür ediyorum. İlk maçında ilk asistimi yaptığım için büyük mutluluk duyuyorum. Bundan sonra devamını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Onyekuru, maç sonunda tribünlere giderek üçlü de çektirdi.

