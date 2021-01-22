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Henry Onyekuru uçağa binmedi

22.01.2021 13:42 | Son Güncelleme:
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Henry Onyekuru uçağa binmedi

Galatasaray'ın İstanbul'a gelmesini beklediği Henry Onyekuru henüz uçağa binemedi.

Sarı-kırmızılı kulübün her konuda anlaştığı ve Monaco'dan kiralayacağı Nijeryalı futbolcunun dün akşam Marsilya'dan İstanbul'a geleceği iddia edilmişti.

Onyekuru için bugün ise Paris üzerinden İstanbul'a bilet alındığı öğrenilirken, Nijeryalı forvet oyuncusu kontuar kapanıncaya kadar havaalanına gelmedi. Edinilen bilgiye göre Fransa'daki covid önlemleri kapsamında rötar yaşanıyor. Test sonuçlarını da bekleyen Onyekuru'nun İstanbul'a geldikten sonra karantinaya girmesi de gerekecek.

Bu arada geçen hafta İstanbul'dan Nice'e uçarken ailesini İstanbul'da bırakan Onyekuru, Monaco ile işlemlerin tamamlanmasını bekliyordu.

Bir müddet pürüz çıkaran Fransa temsilcisi ile her konuda anlaşılmasından sonra İstanbul'a gelmek için hazırlık yapılırken, iki kez uçağa binmemesi kafaları karıştırsa da Galatasaray kulübü Nijeryalı isim ve Monaco ile ile her konuda anlaştı.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: İHA


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ya zaten gelse karantinasıydı hazırlanmasıydı 1 ay bide form tutmasını bekle 1 ayda o sürecek . Satın alınmıyorsa boşuna kiralamasınlar zaten . Klubün uyguladığı politikayla çelişen bir durum olur aksi halde .Bi yandan paramız yok İrfancan ı nası alalım de diğer yandan 6 aylığın 2 ayına boşuna ödeme yapacağın oyuncuyu kirala .

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