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Henry Onyekuru: Valencia'nın benimle ilgilendiği doğru

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.07.2018 20:28 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru'dan flaş açıklama geldi. Genç yıldız Valencia'nın kendisiyle ilgilendiği yönündeki iddiaların doğru olduğunu ve bu ilginin hoşuna gittiğini söyledi.

Henry Onyekuru: Valencia'nın benimle ilgilendiği doğru

Galatasaray'ın Everton'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Henry Onyekuru, Afrika basınına konuşurken çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''BENİMLE İLGİLENMELERİ HOŞUMA GİTTİ''

Valencia iddialarını doğrulayan 21 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, ''Valencia'nın benimle ilgilendiği doğru. Benimle ilgilenmeleri hoşuma gitti ama şu an Galatasaray'ın futbolcusuyum ve anlaşmanın şu anda olmasını düşünmüyorum.'' dedi.

5 YILLIK SÖZLEŞME

İspanyol ekibinin Onyekuru'nun bonservisini Everton'dan alacağı ve genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia ediliyordu.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Henry Onyekuru Valencia

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