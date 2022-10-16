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Hentbol: 2024 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

16.10.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye: 27 - Kuzey Makedonya: 36

Hentbolda 2024 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta Türkiye, ikinci maçında Kuzey Makedonya'ya 36-27 mağlup oldu.

Van'daki Nur Tatar Spor Salonu'nda oynan karşılaşmanın ilk yarısını da Kuzey Makedonya, 17-8 önde tamamladı.

Vanlıların yoğun ilgi gösterdiği maçı AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da izledi.

Maç öncesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Milli takım, gruptaki ilk maçında da deplasmanda Portekiz'e 44-27 yenilmişti.

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