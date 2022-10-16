Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Yalıkavakspor, deplasmanda Danimarka'nın Nykobing Falster takımına 37-24 mağlup oldu.

Spar Nord Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısını da Nykobing Falster, 18-13 üstün geçti.

Turun ilk maçında da rakibine 29-21 yenilen Yalıkavakspor, bu sonuçla organizasyona veda etti.



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