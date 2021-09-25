Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Slovenya'nın Krim Mercator takımına 24-23 yenildi.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da Slovenya ekibinin 12-9 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kastamonu Belediyespor, B Grubu'nda yaptığı üçüncü maçta da mağlup oldu.



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