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Hentbol: Erkekler Süper Lig

10.09.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Büyükşehir Belediyespor: 31 - MKE Ankaragücü: 26

Hentbol Erkekler Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 31-26 yendi.

Antakya Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 18-10 üstün tamamladı.

Skor hakimiyetini koruyan Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahadan 31-26 galip ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
MKE Ankaragücü hentbol

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