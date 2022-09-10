Hentbol Erkekler Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 31-26 yendi.

Antakya Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 18-10 üstün tamamladı.

Skor hakimiyetini koruyan Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahadan 31-26 galip ayrıldı.



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