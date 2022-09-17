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Hentbol: Erkekler Süper Lig

17.09.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 29 - Nilüfer Belediyespor: 32

Erkekler Hentbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 32-29 yendi.

Beşirli Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını da konuk takım, 17-11 üstün tamamladı.

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