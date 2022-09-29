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Hentbol: Haftanın programı

29.09.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkekler Süper Lig 4. hafta maçında MKE Ankaragücü ile Mihalıççık, bugün karşı karşıya gelecek

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 4. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Bugün:

15.00 MKE Ankaragücü-Mihalıççık (THF)

1 Ekim Cumartesi:

14.00 Ümraniye Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Müzahir Sille)

15.00 Spor Toto-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (THF)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik (Beşirli)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Antakya)

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Celal Atik)

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hentbol

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