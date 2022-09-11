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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

11.09.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görele Belediyespor: 31 - Tekirdağ Spor: 29

GİRESUN (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ilk haftasında Görele Belediyespor, Tekirdağ Spor'u 31-29 yendi.

Giresun temsilcisi, Görele İlçe Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da 16-13 önde kapadı.

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Futbol: Spor Toto 1. LigFutbol: Spor Toto 1. Lig
Anahtar Kelimeler:
hentbol tekirdağ spor

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