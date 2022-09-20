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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

20.09.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Süleymanpaşa: 26 - Kastamonu Belediyespor: 31

TEKİRDAĞ (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 2. haftasında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 31-26 yendi.

Muratlı Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, Kastamonu Belediyespor'un 17-12 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da skordaki üstünlüğünü sürdüren Kastamonu Belediyespor, karşılaşmadan 31-26 galip ayrıldı.

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Tekirdağ hentbol tekirdağ süleymanpaşa

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