Hentbol: Kadınlar Süper Lig

İZMİR (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi 5. hafta ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u 36-31 yendi.

Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 15-14 önde tamamladı.



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