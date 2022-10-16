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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

16.10.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Büyükşehir Belediyespor: 36 - Üsküdar Belediyespor: 31

İZMİR (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi 5. hafta ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u 36-31 yendi.

Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 15-14 önde tamamladı.

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