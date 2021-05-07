Hentbol Kadınlar Süper Lig'de şampiyon yarın belli oluyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu, yarın oynanacak maçlar sonucunda belli olacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezon başında aldığı kararla 2020-2021 sezonunda ligde play-off sistemi uygulanmayacak, sezonu ilk sırada tamamlayan takım şampiyonluğa ulaşacak.
Sezonun 22. ve son haftasına averajla lider giren Kastamonu Belediyespor, yarın saat 13.00'te deplasmanda Üsküdar Belediyespor ile karşılaşacak. Lider ile aynı puana sahip (38) Yalıkavakspor ise yarın son maçında saat 17.00'de Anadolu Üniversitesi'ni ağırlayacak.
Son maçlarda alınacak sonuçlara göre puan tablosunun en üst basamağında bulunan ekip, şampiyonluğa ulaşacak. Puanların eşit olması halinde ikili averajda üstün durumdaki Kastamonu Belediyespor şampiyonluğunu ilan edecek.
Lig sonunda ilk 3 sırada yer alan takımlar, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edecek.
Şampiyonluğa ulaşan ekip, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Şampiyonlar Ligi'nde, ikinci sırayı alan takım EHF Avrupa Ligi'nde ve üçüncü ise EHF Kupası'nda oynama hakkı elde edecek. Türkiye Kupası'nı müzesine götüren takım da EHF Kupası bileti alacak.
Ligde 22. hafta maçları öncesinde Elazığ Sosyal Yardımlaşma, Sivas Belediyespor ve Aksaray Belediyespor'un küme düşmesi kesinleşmişti.
THF, geçen sezon ligi Kovid-19 salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme uygulanmadan sonlandırmıştı.
Son hafta mücadeleleri öncesinde Hentbol Kadınlar Süper Lig'de görünüm şöyle:
TakımOGMBAYAVP1. Kastamonu Belediyespor211920784479305382. Yalıkavakspor211920680475205383. Yenimahalle Belediyespor21154269359994324. Üsküdar Belediyespor21137164658660275. İzmir Büyükşehir Belediyespor21138059258210266. Görele Belediyespor21109274370934227. Konyaaltı Belediyespor2111100563583-20228. Muratpaşa Belediyespor211010165862632219. Anadolu Üniversitesi216141587649-621310. Aksaray Belediyespor213171512734-222711. Sivas Belediyespor213180589750-161612. Elazığ Sosyal Yardımlaşma210210430705-2750Öte yandan Hentbol Erkekler Süper Lig'de ise oynadığı 20 maçta topladığı 36 puanla Spor Toto, lider konumda bulunuyor. Spor Toto, ligde kalan 2 karşılaşmasını da kazanırsa rakiplerinin maç sonuçlarına bakılmaksızın sezonu şampiyon tamamlayacak.
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 20. hafta itibarıyla 2 puanla son sırada yer alan İstanbul Üniversitesi Spor Birliği'nin küme düşmesi kesinleşti.
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