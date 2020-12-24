YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda grup maçları yarın başlıyor

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda grup maçları yarın başlıyor

ANKARA HABERLERİ  | 24.12.2020 20:44 | Son Güncelleme

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda grup maçları yarın başlıyor

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda grup maçları yarın başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 15 takımın mücadele edeceği eleme turu müsabakaları, 25-27 Aralık tarihlerinde 4 ayrı merkezde gerçekleştirilecek.

Kupada, A Grubu'nda Yenimahalle Belediyespor, Görele Belediyespor, Elazığ Sosyal Yardımlaşma, EGO Spor yer alıyor. B Grubu'nda ise Yalıkavak, Adasokağı Spor, İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Anadolu Üniversitesi mücadele edecek.

C Grubu'nda Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor, Sivas Belediyespor ile Mudanya Belediyespor karşılaşacak. D Grubu'nda da Aksaray Belediyespor, Muratpaşa Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor karşı karşıya gelecek.

Gruplarında ilk 2 sırada yer alacak takımlar, çeyrek finale yükselecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

Ankara Namaz Vakitleri 24 Aralık Perşembe

İmsak
06:31
Sabah
08:01
Öğle
12:53
İkindi
15:15
Akşam
17:35
Yatsı
19:00

Ankara Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Perşembe

Ankara Eczanesi
Cankaya
Ayrancı Eczanesi
Cankaya
Bülten Eczanesi
Cankaya
Çetin Eczanesi
Cankaya
Hemşin Eczanesi
Cankaya
Okur Eczanesi
Cankaya
Park Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.