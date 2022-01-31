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Hentbolda ara transfer dönemi 11 Şubat'a kadar uzatıldı

31.01.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hentbolda ara transfer dönemi 11 Şubat'a kadar uzatıldı

Türkiye Hentbol Federasyonu, ara transfer döneminin 11 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan yoğun hava muhalefeti ve Kovid-19 (Omicron) varyantının artışı sebebi ile kulüplerimizin isteği doğrultunda Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig takımları için ara transfer dönemi 11 Şubat mesai bitimine kadar uzatıldı." denildi.

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