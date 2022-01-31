Hentbolda ara transfer dönemi 11 Şubat'a kadar uzatıldı

Türkiye Hentbol Federasyonu, ara transfer döneminin 11 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan yoğun hava muhalefeti ve Kovid-19 (Omicron) varyantının artışı sebebi ile kulüplerimizin isteği doğrultunda Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig takımları için ara transfer dönemi 11 Şubat mesai bitimine kadar uzatıldı." denildi.
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