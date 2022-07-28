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Hentbolda erkekler ve kadınlarda Süper Lig mücadelesi 10 Eylül'de başlayacak

28.07.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hentbolda erkekler ve kadınlarda Süper Lig mücadelesi 10 Eylül'de başlayacak

Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 2022-2023 sezonu mücadelesi, 10 Eylül Cumartesi günü oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyondan yapılan açıklamaya göre, liglerin fikstür çekimi 21 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. THF Spor Kompleksi Konferans Salonu'ndaki fikstür çekimi saat 14.00'te yapılacak.

Yeni sezonda Kadınlar Süper Lig'de 10, Erkekler Süper Lig'de ise 12 takım mücadele edecek.

Liglerde yer alacak takımlar ise şöyle:

- Kadınlar Süper Lig

Adasokağı, Anadolu Üniversitesi, Görele Belediyespor,, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor, Tekirdağspor, Üsküdar Belediyespor, Yalıkavakspor, Yenimahalle Belediyespor

- Erkekler Süper Lig

Beşiktaş, Beykoz Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor, Mamak Belediyespor, Mihalıççık Spor, Nilüfer Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto, Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Ümraniye Belediyespor

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