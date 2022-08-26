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Hentbolde Süper Kupa sahibini Ankara'da bulacak

26.08.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hentbolde Süper Kupa sahibini Ankara'da bulacak

Hentbolde kadınlar ve erkeklerde Süper Kupa karşılaşmaları Ankara'da oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonu Kadınlar Süper Lig Şampiyonu Kastamonu Belediyesi ile Türkiye Kupası finalisti Konyaaltı Belediyesi'nin karşılaşacağı Süper Kupa maçı, 2 Eylül Cuma günü THF Spor Salonu'nda oynanacak.

TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.

- Erkekler Süper Kupa finali 9 Eylül’de

2021-2022 sezonu Erkekler Süper Lig şampiyonu Beşiktaş Yurtbay Seramik ile Türkiye Kupası şampiyonu Beykoz Belediyesi’nin karşılaşacağı Erkekler Süper Kupa müsabakası ise 9 Eylül 2022 Cuma günü oynanacak.

Ankara THF Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşma da TRT Spor Yıldız kanalından izlenebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
hentbol süper kupa

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