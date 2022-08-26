Hentbolde Süper Kupa sahibini Ankara'da bulacak

Hentbolde kadınlar ve erkeklerde Süper Kupa karşılaşmaları Ankara'da oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonu Kadınlar Süper Lig Şampiyonu Kastamonu Belediyesi ile Türkiye Kupası finalisti Konyaaltı Belediyesi'nin karşılaşacağı Süper Kupa maçı, 2 Eylül Cuma günü THF Spor Salonu'nda oynanacak.

TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.

- Erkekler Süper Kupa finali 9 Eylül’de

2021-2022 sezonu Erkekler Süper Lig şampiyonu Beşiktaş Yurtbay Seramik ile Türkiye Kupası şampiyonu Beykoz Belediyesi’nin karşılaşacağı Erkekler Süper Kupa müsabakası ise 9 Eylül 2022 Cuma günü oynanacak.

Ankara THF Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşma da TRT Spor Yıldız kanalından izlenebilecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz