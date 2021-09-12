Hentbolun duayenleri Sakarya'da Şehit Ali Gaffar Okkan anısına düzenlenen turnuvada buluştu

Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan anısına Sakarya'da 11. Hentbol Duayenleri Turnuvası düzenlendi.

Hendek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Hentbol Duayenleri Platformu'nca Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, Sakarya, İstanbul, Eskişehir, Zonguldak, Trabzon, İzmir, Adana ve Kayseri'den yaklaşık 400 sporcu katıldı.

Turnuvada Hendek Karması'nda mücadele eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, yaptığı açıklamada, 16 takımın yarıştığı organizasyonun Hendek adına büyük önem ve anlam taşıdığını belirtti.

Polis Gücü Hentbol takımı ile bu spora büyük desteği bulunan Ali Gaffar Okkan'ın görev süresi içinde devletinin ve milletinin emrinde olduğunu vurgulayan Babaoğlu, "Büyük devlet adamı olan Gaffar ağabey sadece Diyarbakır'da değil, görev yaptığı her yerde necip Türk milletinin gönlünü fethetmiştir. Bu vatan için binlerce kahraman evladını şehit olarak toprağa veren büyük Türk milleti, kutsal emanete kararlılıkla sahip çıkmaktadır. Ali Gaffar Okkan'ımızı ve şehitlerimizi asla unutmayacağız. Rabbim her birinden ayrı ayrı razı olsun." ifadelerini kullandı.

Babaoğlu, şehitlerin emaneti şanlı bayrağın dünya ve büyük Türk milleti var olduğu sürece dalgalanmaya devam edeceğini belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

16 takımın mücadele ettiği turnuva sonunda katılan tüm sporculara madalya verildi.

