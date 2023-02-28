Hep müstehcenlik yüzünden şikayet alırdı! Love Island yarışmasında seyirciler çıldırdı... İşte sebebi

İngiltere'de her sene milyonlarca kişinin izlediği 'Love Island' (Aşk Adası) programı sık sık gündeme geliyor. Geçen sezon Türk yarışmacı Ekin Su Cülcüloğlu'nun birinci olduğu yarışma genellikle yarışmacıların kameralar önünde seks yapması yüzünden şikayet alırdı.

Aşk Adası yeni sezonda işler biraz değişti. Müstehcen anların da yaşandığı yarışmada seyirciler 'zorbalık'tan rahatsız.

İzleyiciler, villadaki birçok kızın Rosie'yi görmezden gelmesini ve Claudia Fogarty'yi desteklemek için Casey hakkında küçümseyici sözler söylemesini izledikten sonra öfkeyle tepki gösterdi.

Sosyal medyada "Casey için üzülüyorum, duygularına engel olamıyor. Kızlar Rosie'ye zorbalık yapıyor. Bu iğrenç", "Casey aslında villada zorbalığa uğruyor", "Casey ve Rosie, tüm dizi boyunca herkesin yaptığı aynı şeyi yaptıkları için zorbalığa mı uğruyor" yorumları yağdı.



