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Hep müstehcenlik yüzünden şikayet alırdı! Love Island yarışmasında seyirciler çıldırdı... İşte sebebi

28.02.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin müstehcenlikle dolu yarışması Aşk Adası/Love Island her sezon cinsellik yüzünden şikayet alıyordu. Yarışmanın yeni sezonunda ise işler değişti. Yarışmada bazı kadın yarışmacıların erkek yarışmacılara zorbalık yaptığı söyleniyor ve yarışmaya şikayet yağıyor.

Hep müstehcenlik yüzünden şikayet alırdı! Love Island yarışmasında seyirciler çıldırdı... İşte sebebi

İngiltere'de her sene milyonlarca kişinin izlediği 'Love Island' (Aşk Adası) programı sık sık gündeme geliyor. Geçen sezon Türk yarışmacı Ekin Su Cülcüloğlu'nun birinci olduğu yarışma genellikle yarışmacıların kameralar önünde seks yapması yüzünden şikayet alırdı.

Aşk Adası yeni sezonda işler biraz değişti. Müstehcen anların da yaşandığı yarışmada seyirciler 'zorbalık'tan rahatsız.

Ekran Alıntısı

İzleyiciler, villadaki birçok kızın Rosie'yi görmezden gelmesini ve Claudia Fogarty'yi desteklemek için Casey hakkında küçümseyici sözler söylemesini izledikten sonra öfkeyle tepki gösterdi.

Sosyal medyada "Casey için üzülüyorum, duygularına engel olamıyor. Kızlar Rosie'ye zorbalık yapıyor. Bu iğrenç", "Casey aslında villada zorbalığa uğruyor", "Casey ve Rosie, tüm dizi boyunca herkesin yaptığı aynı şeyi yaptıkları için zorbalığa mı uğruyor" yorumları yağdı.


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Love Island sosyal medya

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