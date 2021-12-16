Hepsi Grubu'nun Eren'i şehirden kaçtı! Yeni mesleği şaşırttı

2000'lerin başında piyasaya sürdükleri şarkılarla büyük beğeni toplayan Hepsi Grubu üyeleri, şimdilerde bambaşka hayatlara yöneldi. Şehir yaşamından bunalıp Ege'ye yerleşen Eren Bakıcı'nın yeni mesleği şaşırttı.

Bir süredir köy hayatı yaşayan Eren Bakıcı, geçimini, kendi tasarladığı ve ürettiği seramikleri satarak sağlıyor.

1984 yılında İstanbul'da doğan Eren Bakıcı, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Bale eğitimi aldı.

2006 yılında modern dans eğitimini tamamlayan Bakıcı, yurt dışındaki ünlü dans okullarına gitti.

Bir süre İngiltere ve Macaristan'da yaşayan şarkıcı; şan, piyano ve oyunculuk dersleri de aldı.

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk deneyimi de bulunan Bakıcı, Hepsi 1 ve Çok Güzel Hareketler Bunlar gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Şimdilerde tabiatla iç içe bir hayat süren Bakıcı, yaşamına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.



