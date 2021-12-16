MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hepsi Grubu'nun Eren'i şehirden kaçtı! Yeni mesleği şaşırttı

Hepsi Grubu'nun Eren'i şehirden kaçtı! Yeni mesleği şaşırttı

16.12.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıları ve danslarıyla bir döneme damga vuran Hepsi Grubu üyelerinden Eren Bakıcı, şehir yaşamını terk ederek Ege'ye yerleşti.

Hepsi Grubu'nun Eren'i şehirden kaçtı! Yeni mesleği şaşırttı

2000'lerin başında piyasaya sürdükleri şarkılarla büyük beğeni toplayan Hepsi Grubu üyeleri, şimdilerde bambaşka hayatlara yöneldi. Şehir yaşamından bunalıp Ege'ye yerleşen Eren Bakıcı'nın yeni mesleği şaşırttı.

Bir süredir köy hayatı yaşayan Eren Bakıcı, geçimini, kendi tasarladığı ve ürettiği seramikleri satarak sağlıyor.

Hepsi Grubu'nun Eren'i şehirden kaçtı! Bakın şimdi ne yapıyor

1984 yılında İstanbul'da doğan Eren Bakıcı, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Bale eğitimi aldı.

Hepsi Grubu'nun Eren'i şehirden kaçtı! Bakın şimdi ne yapıyor

2006 yılında modern dans eğitimini tamamlayan Bakıcı, yurt dışındaki ünlü dans okullarına gitti.

Hepsi Grubu'nun Eren'i şehirden kaçtı! Bakın şimdi ne yapıyor

Bir süre İngiltere ve Macaristan'da yaşayan şarkıcı; şan, piyano ve oyunculuk dersleri de aldı.

Hepsi Grubu'nun Eren'i şehirden kaçtı! Bakın şimdi ne yapıyor

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk deneyimi de bulunan Bakıcı, Hepsi 1 ve Çok Güzel Hareketler Bunlar gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Hepsi Grubu'nun Eren'i şehirden kaçtı! Bakın şimdi ne yapıyor

Şimdilerde tabiatla iç içe bir hayat süren Bakıcı, yaşamına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Hepsi Grubu'nun Eren'i şehirden kaçtı! Bakın şimdi ne yapıyor

Hepsi Grubu'nun Eren'i şehirden kaçtı! Bakın şimdi ne yapıyor

Hepsi Grubu'nun Eren'i şehirden kaçtı! Bakın şimdi ne yapıyor

Hepsi Grubu'nun Eren'i şehirden kaçtı! Bakın şimdi ne yapıyor

Hepsi Grubu'nun Eren'i şehirden kaçtı! Bakın şimdi ne yapıyor

Hepsi Grubu'nun Eren'i şehirden kaçtı! Bakın şimdi ne yapıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖdül gecesinde göz kamaştırdı!Ödül gecesinde göz kamaştırdı!
PARTNER"Bu kadar olay olacağını bilmiyordum""Bu kadar olay olacağını bilmiyordum"
Güldür Güldür İbrahim'i eşiyle paylaştı! "Ekonomi ve pandemi..."Güldür Güldür İbrahim'i eşiyle paylaştı! "Ekonomi ve pandemi..."
Anahtar Kelimeler:
Eren Bakıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği

Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

AK Parti ve MHP ne düşünüyor? Erken seçim açıklaması

AK Parti ve MHP ne düşünüyor? Erken seçim açıklaması

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Galatasaray'da istifa depremi!

Galatasaray'da istifa depremi!

Bilim Kurulu sonrası tüm Türkiye'yi ilgilendiren aşı kararı

Bilim Kurulu sonrası tüm Türkiye'yi ilgilendiren aşı kararı

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün son klibinde acı tesadüf!

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün son klibinde acı tesadüf!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

"Vücut kaldıramayabilir ama... " diyerek kararını açıkladı

"Vücut kaldıramayabilir ama... " diyerek kararını açıkladı

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.