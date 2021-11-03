Hepsi grubundan Gülçin Ergül kendi işinin patronu oldu

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden Gülçin Ergül, TRT Müzik kanalında yayınlanan ve İpek Açar’ın sunduğu İpek Yolu programına konuk oldu.

Gülçin Ergül, İpek Yolu’nda ilk kez kendi işinin patronu olacağını açıkladı. Müzik şirketi kurduğunu, şarkılarını ve albümlerini bundan böyle kendi şirketinden çıkaracağını söyleyen Gülçin Ergül’ün kendi şirketinden ilk şarkısı önümüzdeki hafta müzikseverlerle buluşacak.

YILDIZ TİLBE’DEN İLHAM ALDI

Gülçin Ergül, İpek Açar’a “Arabeski bana Yıldız Tilbe sevdirdi. Onun şarkısını dinleyip söyleyince, arabesk albüm yapmaya karar verdim” dedi.

