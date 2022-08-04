YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Hepsiburada, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ne imza attı

Hepsiburada, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ne imza attı

04.08.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepsiburada Üst Yöneticisi Murat Emirdağ: - "Eşitliğin ve kadınların güçlendirilmesinin, barışçıl, müreffeh ve sürdürülebilir bir dünya için taşıdığı hayati önemin farkındayız"

İSTANBUL (AA) - Kurulduğu günden bu yana ticaretin dijitalleşmesine öncülük etmek ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için girişimcilikten istihdama, eğitimden sanata farklı alanlarda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi için çalışan Hepsiburada, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (The Women's Empowerment Principles-WEPs) imzacısı oldu.

Şirket açıklamasına göre, 2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi'nin (UN Women) ortak girişimi ile oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri, kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesini hedefleyen en önemli küresel girişimlerden biri olarak tanınıyor.

Hepsiburada, söz konusu ilkelere imza atarak, işyerinde olduğu kadar ekonomik ve toplumsal alanda da cinsiyet eşitliğini artırmaya ve kadınların güçlendirilmesine yönelik 7 ilkeye uyacağını ve bu yönde şirket politikaları oluşturacağını ilan ve taahhüt etmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, Hepsiburada'da sürdürülebilirliği ve sosyal sorumluluğu iş kültürlerinin temel değerleri olarak gördüklerini belirterek, "Kurulduğumuz günden bu yana, bir yandan ticaretin dijitalleşmesine liderlik ederken bir yandan da toplumumuz için değer yaratma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Eşitliğin ve kadınların güçlendirilmesinin, barışçıl, müreffeh ve sürdürülebilir bir dünya için taşıdığı hayati önemin farkındayız. Bir kadın girişimci olan Sayın Hanzade Doğan tarafından kurulan ve e-ticaret ekosisteminin her alanında kadınları destekleyen bir şirket olarak, böylesine önemli bir konuda öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Attığımız bu imza ile toplumsal cinsiyet eşitliği için yürüttüğümüz çalışmalarımızı ve çabalarımızı artıracağımızı taahhüt ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hepsiburada, daha önce de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) platformuna katılarak insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki on ilkeye uyacağını ve bu alanlardaki çalışmalarını her sene raporlayacağını ilan etmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şişli'de asayiş denetimiŞişli'de asayiş denetimi
Anahtar Kelimeler:
hepsiburada

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Ağustos Perşembe

İmsak
04:13
Sabah
05:56
Öğle
13:15
İkindi
17:09
Akşam
20:25
Yatsı
22:01

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Perşembe

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Derya Eczanesi
Arnavutkoy
Ataşehir Plus Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Anında kana karışarak kansere zemin hazırlıyor!

Anında kana karışarak kansere zemin hazırlıyor!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Şehri kuşattılar, korku salıyorlar: Gördüğünüz yerde saklanın

Şehri kuşattılar, korku salıyorlar: Gördüğünüz yerde saklanın

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.